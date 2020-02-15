ليستر سيتي يهدر فرصة الضغط على مانشستر سيتي

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أهدر ليستر سيتي فرصة الضغط على مانشستر سيتي الثاني وبطل العامين الاخيرين بسقوطه في فخ التعادل امام مضيفه ولفرهامبتون صفر-صفر الجمعة في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي في كرة القدم.

وهو التعادل الثاني على التوالي لليستر سيتي الذي بقي ثالثا برصيد 50 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي الذي يستضيف شيفيلد يونايتد الاربعاء المقبل.

في المقابل، فشل ولفرهامبتون في الفوز في المباراة الثالثة على التوالي وسقط في فخ التعادل للمرة الثانية تواليا رافعا رصيده الى 36 نقطة وصعد الى المركز السابع مؤقتا.

وسجل ولفرهامبتون هدفا في الدقيقة 44 عبر الدولي العاجي ويلفريد بوني بضربة رأسية من مسافة قريبة على يسار الحارس الدولي الدنماركي كاسبر شمايكل (44)، بيد أن الحكم ألغاه بداعي التسلل على البرتغالي دييغو جوتا بعد اللجوء لتقنية المساعدة بالفيديو "في آيه آر".

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وتألق شمايكل في المباراة بتصديه لأكثر من فرصة لأصحاب الأرض خصوصا تسديدات جوتا (10) وريكاردو بيريرا (50).

ووجد ليستر سيتي نفسه بعشرة لاعبين في الدقيقة 75 اثر طرد لاعب وسطه حمزة شوذري لتلقيه الانذار الثاني دون أن ينجح ولفرهامبتون في استغلال النقص العددي.

ملخص المباراة: