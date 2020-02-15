الأهلي يعزز صدارته بالفوز الخامس عشر تواليا

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عزز الأهلي حامل اللقب بدايته المثالية في الدوري المصري لكرة القدم، وحقق فوزه الخامس عشر تواليا هذا الموسم وذلك على حساب ضيفه المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة الجمعة بملعب المكس بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة.

وسجل التونسي على معلول (10 من ركلة جزاء) والنيجيري جونيور اجايي (83) ومحمود عبد المنعم "كهربا" (90+1).

وبات الاهلي على بعد فوزين لمعادلة رقمه القياسي في عدد الانتصارات المتتالية والذي حققه موسم 2007 بقيادة مدربه البرتغالي مانويل جوزيه.

وعزز الاهلي موقعه في الصدارة برصيد 45 نقطة موسعا الفارق إلى 13 نقطة عن اقرب مطارديه المقاولون العرب مع مباراتين مؤجلتين امام إنبي والزمالك، فيما تجمد رصيد المصري عند 20 نقطة في المركز العاشر.

وتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ والخطورة على المرميين في الشوط الاول، واهدر وليد سليمان فرصة في الدقيقة الرابعة من انفراد حيث سدد بغرابة بجوار القائم الايسر، ورد الفلسطيني محمود وادي بهجمة مرتدة كاد يفتتح منها التسجيل لولا تدخل الحارس محمد الشناوي (5).

وحصل الأهلي على ركلة جزاء اثر عرقلة معلول داخل المنطقة فانبرى لها بنفسه على يمين الحارس احمد عبد الفتاح مفتتحا التسجيل (10).

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وتخلى لاعبو المصري عن حذرهم الدفاعي وبادلوا الاهلي الهجمات التي شكلت خطورة على اصحاب الارض حيث أنقذ الشناوي مرماه من هدف في الدقيقة 31 بتصديه لركلة ركنية خادعة لاحمد ياسر، ثم تصدى لتسديدة كريم العراقي من انفراد (34).

وتراجع اداء الفريقين مع بداية الشوط الثاني، وانحصر اللعب في وسط الملعب، وانعدمت الخطورة تماما على المرميين حتى الدقيقة 72 التي شهدت اخطر فرص المصري من هجمة منظمة وصلت خلالها الكرة الى وادي فراوغ رامي ربيعة وسددها ارتدت اليه من الشناوي وسددها مجددا لكن الحارس تصدى لها مرة اخرى وشتتها الدفاع.

وعزز الاهلي تقدمه من هجمة مرتدة بدأت بمراوغة البديل كهربا لمدافعي المصري ومرر الكرة لأجايي الذي راوغ الحارس عبد الفتاح وتابعها داخل المرمى (83).

وختم كهربا المهرجان في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

أهداف مباراة الاهلي والمصري: