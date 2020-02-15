شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا سوبر كورة.. شاهد هدية الأهلاوية للسويسرى فايلر فى عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحد مشجعى النادى الأهلى، من ذوى القدرات الخاصة على منح السويسري رينيه فايلر وردة بمناسبة عيد الحب عقب الفوز على المصري البورسعيدي بنتيجة 3/0 .

واصل فريق الأهلي النتائج الجيدة محلياً بعدما حقق الفوز الخامس عاشر على التوالي وأسقط المصري بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الجمعة، بإستاد المكس في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

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سجل ثلاثية الاهلي على معلول في الدقيقة العاشر من ضربة جزاء سجله على معلول وأجاي في الدقيقة 82 وكهربا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة ويحافظ على سجله الرائع هذا الموسم بعدما حقق الفوز الخامس عشر على التوالي وحافظ على سجل اللاهزيمة ويؤمن قمة الدوري وقدم الأهلي هديا عيد الحب لجماهيره بالفوز بثلاثية نظفية ، فيما توقف رصيد المصري عند 20 نقطة ويبقي في المركز العاشر.

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الأهلي لعب المباراة بتشكيل ، مكوّن من: محمد الشناوي،أحمد فتحي، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول، آليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان ،حسين الشحات، جونيور أجايي ومروان محسن، واستبعد فايلر أحمد الشيخ ومحمد مجدي قفشة ومصطفي شوبير،.

فيما جاء تشكيل المصري كالتالي :أحمد عبدالفتاح، إسلام أبو سليمة، محمود وادي، فريد شوقي، مفتاح طاطا، أحمد ياسر، اسلام عطية، عمر كمال، كريم العراقي، سعيدو سمبوري، حسن علي.