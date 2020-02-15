شاهد.. الدكش يكشف: الشيخ يتابع الزمالك قبل لقاء المصرى وبادجى يهرب من أطفال الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة الأهلى ضد المصرى البورسعيدي، والتي جمعتهما مساء الجمعة على استاد الماكس بالإسكندرية، ضمن منافسات مؤجلات الجولة السادسة بمسابقة الدورى الممتاز، عددا من المشاهد يستعرضها لكم "الدكش" في الفيديو التالي :-

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا صعبا على نظيره المصري البورسعيدي، بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد حرس الحدود بالإسكندرية، والمؤجل من الجولة السادسة لبطولة الدوري العام.

سجل الهدف الأول التونسي علي معلول، في الدقيقة التاسعة، من ضربة جزاء، احتسبها الحكم محمد الحنفي لصالح وليد سليمان، سددها علي معلول ليتقدم الأهلي بالهدف الأول.

وفي الدقيقة 83، أضاف النجيري جوينرو أجايي الهدف الثاني للأهلي بعد استلام تمريرة كهربا وتسديد الكرة في مرمي أحمد عبدالفتاح، وأضاف كهربا الهدف الثالث في الدقيقة 91

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بتلك النتيجة واصل الأهلي تصدر جدول بطولة الدورى الممتاز برصيد 45 نقطة، بينما تجمد رصيد المصرى عند النقطة 20 في المركز العاشر.

بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل مكون من:

محمد الشناوي، وعلي معلول، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، وأحمد فتحي، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وجونيور أجايي، ومروان محسن.

وفي الشوط الثاني، خرج الثلاثي وليد سليمان، وحسين الشحات ومروان محسن، وشارك جيرالدو دا كوستا، ومحمود كهربا، ومحمود متولي.