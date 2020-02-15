شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختار الشناوى نسر مباراة المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الكروى الأول، أفضل لاعب فى مباراة المصري البورسعيدى التى جمعتهما أمس الجمعة، على استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3 / 0، حيث منحت الصفحة الشناوى لقب "نسر مباراة" المصرى".

ووصل الأهلى إلى النقطة 45 من 15 مباراة بالعلامة الكاملة، ليحافظ على صدارة الدورى الممتاز بفارق كبير من النقاط، مسجلًا 43 هدفًا مقابل ثلاثة أهداف فقط فى مرماه.

وحقق الأهلى الفوز الخامس عاشر على التوالى وأسقط المصرى بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الجمعة، بإستاد المكس فى الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدورى الممتاز.

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سجل ثلاثية الاهلى على معلول فى الدقيقة العاشر من ضربة جزاء سجله على معلول وأجاى فى الدقيقة 82 وكهربا فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرفع الأهلى رصيده إلى 45 نقطة ويحافظ على سجله الرائع هذا الموسم بعدما حقق الفوز الخامس عشر على التوالى وحافظ على سجل اللاهزيمة ويؤمن قمة الدورى وقدم الأهلى هديا عيد الحب لجماهيره بالفوز بثلاثية نظفية، فيما توقف رصيد المصرى عند 20 نقطة ويبقى فى المركز العاشر.

الأهلى لعب المباراة بتشكيل، مكوّن من: محمد الشناوي،أحمد فتحي، أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، آليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان ،حسين الشحات، جونيور أجايى ومروان محسن، واستبعد فايلر أحمد الشيخ ومحمد مجدى قفشة ومصطفى شوبير،.

فيما جاء تشكيل المصرى كالتالى :أحمد عبدالفتاح، إسلام أبو سليمة، محمود وادي، فريد شوقي، مفتاح طاطا، أحمد ياسر، اسلام عطية، عمر كمال، كريم العراقي، سعيدو سمبوري، حسن علي.