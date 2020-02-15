شكرا لقرائتكم خبر عن وصول البطاقة الدولية للاعب جون أفيرى للمشاركة فى مباريات طنطا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت البطاقة الدولية المؤقتة للكينى جون أفيرى مهاجم فريق طنطا من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " لقيدة في قائمة الفريق و الاستعدادا في المشاركة في المباريات خلال بطولة الدورى المصرى .
ورفض الاتحاد الكينى لكرة القدم إرسال البطاقة الدولية للاعب عقب مخاطبة اتحاد الكرة مما أدى الى اللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم لاستخراج بطاقة دولية مؤقتة .
قرر الجهاز الفني لنادي طنطا بقيادة أيمن المزين إقامة ثلاث مباريات ودية مع أندية إنبي والإنتاج الحربي وسيراميكا كليوباترا وذلك استعدادا لمباراة وادي دجلة في انطلاقة مباريات الفريق في الدور الثاني من الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يلاقي طنطا فريق الإنتاج الحربي الأربعاء المقبل بإستاد السلام ويتبعه لقاء إنبي الخميس بإستاد بترو سبورت وذلك لتجهيز اللاعبين قبل مباراة وادي دجلة التي يرغب الفريق في تحقيق نقاطها الثلاث من أجل الدخول لمنطقة الأمان بجدول الدوري الممتاز.
ويختتم الفريق الطنطاوي مبارياته الودية بملاقاة سيراميكا كليوباترا الذي ينافس بدوري القسم الثاني وذلك عقب فشل الجهاز الإداري لطنطا في التواصل مع فرق الدوري الممتاز لإقامة مبارارة ثالثة ليستقر الأمر في النهاية على مباراة سيراميكا كليوباترا.
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