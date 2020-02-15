شكرا لقرائتكم خبر عن وصول البطاقة الدولية للاعب جون أفيرى للمشاركة فى مباريات طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت البطاقة الدولية المؤقتة للكينى جون أفيرى مهاجم فريق طنطا من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " لقيدة في قائمة الفريق و الاستعدادا في المشاركة في المباريات خلال بطولة الدورى المصرى .

ورفض الاتحاد الكينى لكرة القدم إرسال البطاقة الدولية للاعب عقب مخاطبة اتحاد الكرة مما أدى الى اللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم لاستخراج بطاقة دولية مؤقتة .

قرر الجهاز الفني لنادي طنطا بقيادة أيمن المزين إقامة ثلاث مباريات ودية مع أندية إنبي والإنتاج الحربي وسيراميكا كليوباترا وذلك استعدادا لمباراة وادي دجلة في انطلاقة مباريات الفريق في الدور الثاني من الدوري الممتاز.

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