شكرا لقرائتكم خبر عن الخروبى يقود وادى دجلة أمام نادى مصر بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقود الجزائرى مصطفى الخروبى المدير الفنى المؤقت، فريق وادى دجلة فى مباراته المقبلة أمام نادى مصر، فى إطار منافسات دور الستة عشر من عمر مسابقة كأس مصر، والتى ستجمعهما غدًا الأحد على استاد السلام.

واستقر مجلس إدارة نادى وادى دجلة، على اسناد القيادة الفنية للفريق الأول لمصطفى الخروبى بشكل مؤقت، ولحين الاستقرار على المدير الفنى الذى سيتولى زمام الأمور فى الفترة المقبلة، خلفًا لليونانى تاكيس جونيس الذى رحل عن القيادة الفنية عقب فسخ تعاقده مع مجلس الإدارة بالتراضي، بين الطرفين، بسبب سوء النتائج التي حقق الفريق في الفترة الماضية، وكان أخرها الخسارة من المصري البورسعيدى بنتيجة 3 / 0 في المباراة التي جمعتهما الاثنين الماضي في مسابقة الدورى المصرى.

ومن المقرر أن يتابع اليونانى ترايانوس ديلاس المدير الفنى السابق لأيك أثينا وبانيتوليكوس اليونانى والمرشح لتدريب دجلة، مباراة الفريق أمام نادى مصر، من مدرجات استاد السلام، حيث وصل الخواجة إلى القاهرة الخميس الماضى وعقد جلسة مع المسئولون برئاسة ماجد سامى، ومن المنتظر أن يحسم الأمر بعد المباراة، لاسيما وأن على ماهر والخروبىمن ضمن المرشحين لتولى المهمة أيضًا.