شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنع الأهلى من الإجازة بعد الفوز على المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بقيادة السويسرى رينيه فايلر مواصلة التدريبات السبت، استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل فى السوبر المحلي، المقرر إقامتها فى أبو ظبي، وواصل الأهلى انتصاراته فى الدورى بالفوز على المصرى البورسعيدى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

ووصل الأهلى إلى النقطة 45 من 15 مباراة بالعلامة الكاملة، ليحافظ على صدارة الدورى الممتاز بفارق كبير من النقاط، مسجلًا 43 هدفًا مقابل ثلاثة أهداف فقط فى مرماه.

وحقق الأهلى الفوز الخامس عاشر على التوالى وأسقط المصرى بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الجمعة، بإستاد المكس فى الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدورى الممتاز.

سجل ثلاثية الاهلى على معلول فى الدقيقة العاشر من ضربة جزاء سجله على معلول وأجاى فى الدقيقة 82 وكهربا فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرفع الأهلى رصيده إلى 45 نقطة ويحافظ على سجله الرائع هذا الموسم بعدما حقق الفوز الخامس عشر على التوالى وحافظ على سجل اللاهزيمة ويؤمن قمة الدورى وقدم الأهلى هديا عيد الحب لجماهيره بالفوز بثلاثية نظفية، فيما توقف رصيد المصرى عند 20 نقطة ويبقى فى المركز العاشر.

الأهلى لعب المباراة بتشكيل، مكوّن من: محمد الشناوي،أحمد فتحي، أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، آليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان ،حسين الشحات، جونيور أجايى ومروان محسن، واستبعد فايلر أحمد الشيخ ومحمد مجدى قفشة ومصطفى شوبير،.

فيما جاء تشكيل المصرى كالتالى :أحمد عبدالفتاح، إسلام أبو سليمة، محمود وادي، فريد شوقي، مفتاح طاطا، أحمد ياسر، اسلام عطية، عمر كمال، كريم العراقي، سعيدو سمبوري، حسن علي.

الشوط الأول

جاءت انطلاقة المباراة حماسية من جانب الفريقين خاصة الأهلى الذى ضغط مُبكراً ومرر جونيور أجاى كرة رائعة لوليد سليمان وأنطلق الأخير من ناحية اليسار ولعب كرة خطرة مرت بجوار القائم بسنتيمترات، قبل أن يرد المصرى بهجمة خطرة أنقذها محمد الشناوى ببراعة فى الدقيقة الخامسة.

واصل الأهلى هجومه على مرمى المصرى وأحتسب محمد الحنفى ضربة جزاء للأهلى بعدما قام أحمد ياسر مدافع المصرى بعرقلة على معلول فى الدقيقة التاسعة وسجل منها معلول هدف أول للأحمر فى الدقيقة العاشرة.

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حاول المصرى العودة للمباراة بعد هدف معلول وأشهر الحنفى بطاقة صفراء لفريد شوقى لاعب المصرى للإعتراض على قرارات الحكم.

هدأت المباراة قليلاً وأنحصر اللعب وسط الملعب قبل أن ينشط أداء الفريقين مرة أخرى وألغى الحنفى هدفاً سجله جونيور أجاى فى الدقيقة 24 بداعى التسلل ونال رامى ربيعة بطاقة صفراء للخشونة، وبطاقة أخرى لسعيدو سمبوري.

أنعدمت الخطورة على مرمى الفريقين ونال وليد سليمان بطاقة صفراء للخشونة فى الدقيقة 33 مع لاعب المصرى ،وأنقذ الشناوى فرصة خطرة للمصرى من كريم العراقى .

حاول الفريقين التسجيل وظهرت خطورة المصرى لكن على فترات مُتباعدة كما حاول لاعبو الأهلى الوصول إلى مرمى المصرى ونال إسلام عطية لاعب المصرى بطاقة صفراء للخشونة مع حسين الشحات وأنقذ محمود وادى فريقه من إستقبال هدف ثانى من الاهلى بعدما كاد أحمد عبد الفتاح يتسبب فى دخول مرماه هدفاً بعدها إنتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدف معلول.

الشوط الثانى :

بدأ الشوط الثانى بشكل هادئ من جانب الفريقين ولعب الأهلى بدون ضغط ولعب ديانج رأسية ضعيفة فوق العارضة، فيما حاول المصرى تسجيل هدف التعادل وفى الدقيقة 54 شارك الانجولى جيرالو بدلاً من وليد سليمان.

الأداء مازال غير كامل "الدسم كروياً"وأفتقد الخطورة وسقط مروان محسن داخل منطقة جزاء المصرى مُطالباً بركلة جزاء لكن الحكم محمد الحنفى رفض الإستجابة لطلب مروان، وشارك محمود متولى بدلاً من مروان محسن فى الدقيقة 71.

فى الدقيقة 72 سدد محمود وادى كرة قوية لكن محمد الشناوى تألق وتصدى للكرة على مرتين، ونشط أداء المصرى فى الدقائق الأخيرة وسط تألق محمد الشناوى ووسط حماس المصرى سجل جونيور أجاى هدف الأهلى الثانى فى الدقيقة 82 بعدما تلقى تمريرة جيدة من كهربا الذى راوغ أكثر من لاعب بفريق المصرى ووصلت الكرة إلى أجاى الذى راوغ دفاع المصرى وسجل هدف الأهلى الثاني.

حاول المصرى تعديل النتيجة كما سعى الأهلى لتسجيل هدف ثالث ونجح الأحمر فى تسجيل هدف ثالث عن طريق كهربا فى الدقيقة الاولى من المباراة بعدها ينتهى اللقاء بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة.