قرار عاجل من الأهلي قبل القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، فرض حظر إعلامي على لاعبي الفريق الأول عقب الفوز الذي تحقق على حساب المصري البورسعيدي.

الأهلي حقق انتصاره الـ15 في مسابقة الدوري تواليًا بالفوز على المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "المكس" بالاسكندرية ضمن لقاء مؤجل من الأسبوع السادس.

وبحسب مراسل الخليج 365 بالنادي الأهلي، فإن عبد الحفيظ قرر فرض حظر إعلامي على اللاعبين لفرض حالة من التركيز خلال الفترة المقبلة خاصة أن الفريق ينتظره عددًا من المباريات القوية في فبراير الجاري.

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ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري بعدما حقق الفريق الأحمر 15 انتصارًا أي 45 نقطة ليكون على بعد 13 نقطة من المقاولون العرب صاحب المركز الثاني إلا أن الفريق الأحمر لديه مباراتين مؤجلتين أمام الزمالك في الأسبوع الرابع وإنبي في الأسبوع الخامس عشر.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي يوم الخميس المقبل غريمه الزمالك في السوبر المصري بالإمارات، على أن تتجدد المواجهة مع بعضهما يوم 24 من الشهر الجاري ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري.

وبعد الانتهاء من مبارتي الزمالك سيخوض الأهلي لقاء ناري أمام صنداونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث من المقرر أن تقام في 29 من الشهر الجاري بالقاهرة.

جدير بالذكر أن قرعة دوري أبطال أفريقيا أوقعت الأهلي في مواجهة ثأرية مع صنداونز عقب تفوق الأخير على بطل مصر في الموسم الماضي بالبطولة القارية حيث تفوق الفريق الملقب بـ"البرازليون" بخمسة أهداف نظيفة في لقاء الذهاب قبل أن يكتفي الأحمر بالرد في الإياب بهدف دون رد.