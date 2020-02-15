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الوحدة السعودي يضم عبد الكريم القحطاني لمدة ٣ مواسم

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نجحت إدارة نادى الوحدة في التعاقد مع عبدالكريم القحطاني لاعب خط وسط فريق الفيحاء، وذلك لتدعيم صفوف الفريق.

ونشر نادى الوحدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا :تعاقد الأستاذ سلطان أزهر رئيس

مجلس الإدارة عقدًا احترافيًا مع اللاعب عبدالكريم القحطاني ‎ لمدة 3 مواسم، قادمًا من الفيحاء، بداية من الموسم المقبل حتى 2023.

لعب عبدالكريم القحطاني صاحب ال

٢٧ عاما فى اكثر من نادي ابرزهم الهلال السعودي، الرائد و الفيحاء.

ويستعد نادي الوحدة لمواجهة يوم الخميس ٢٠ فبراير، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري كأس للمحترفين.

 يحتل نادي الوحدة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٣ نقطة.

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