الأهلي السعودي يقرر إقالة جروس

اقترب نادى أهلى جدة السعودي من إقالة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، بعد تراجع نتائج الفريق، وفقًا لتقارير صحفية سعودية

وكشفت التقارير أن أهلى جدة أتفق مع كرستيان جروس على إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين، على

أن يكون الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويأتي قرار نادي أهلي جدة بإقالة جروس في أعقاب خسارة الفريق أمام الوحدة بهدفين دون رد فى، وذلك ضمن منافسات

الجولة الخامسة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقاد جروس أهلي جدة في 16 مباراة ونجح في الانتصار 10 مرات والتعادل مرتين وخسر 4 مرات.

يحتل نادي أهلى جدة المركز الثالت بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٣ نقطة بفارق ٨ نقاط عن المتصدر نادي الهلال.