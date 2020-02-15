اقترب نادى أهلى جدة السعودي من إقالة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، بعد تراجع نتائج الفريق، وفقًا لتقارير صحفية سعودية
وكشفت التقارير أن أهلى جدة أتفق مع كرستيان جروس على إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين، علىأن يكون الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.
ويأتي قرار نادي أهلي جدة بإقالة جروس في أعقاب خسارة الفريق أمام الوحدة بهدفين دون رد فى، وذلك ضمن منافساتالجولة الخامسة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وقاد جروس أهلي جدة في 16 مباراة ونجح في الانتصار 10 مرات والتعادل مرتين وخسر 4 مرات.
يحتل نادي أهلى جدة المركز الثالت بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٣ نقطة بفارق ٨ نقاط عن المتصدر نادي الهلال.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي السعودي يقرر إقالة جروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.