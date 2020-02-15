سموحه يفوز على مركز شباب العمراوي في بطولة منطقة الإسكندرية

فاز فريق سموحه مواليد ٢٠٠١ لكرة القدم النسائية على مركز شباب العمراوي بسبعة مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب مركز شباب طوسون ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة منطقة الإسكندرية لكرة القدم.

سجل أهداف سموحه كلا من روان خالد ثلاث أهداف (هاتريك )، جيدا ديرك هدفين و ملك عماد هدفين

وبذلك يرتفع رصيد سموحه إلى ٧ نقاط.

لعب سموحه بتشكيل مكون من: صبا خالد، جنا ديرك، رنا ابراهيم، جيدا يوسف، نور مروان، جنا حليم، ملك محمود، جودى علاء، ملك عماد، روان خالد، جيدا ديرك واشترك أثناء المباراة كلا من شروق أحمد، روفيدا محمد.. فرح عجمي.

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يتكون الجهاز الفني من : اسماعيل عبد العزيز مدير فنى، اعتماد فوزى، شيرين فوزى مدربين، محمد السيد مدرب حراس المرمى، سوزان دياب مخطط أحمال، شيماء عبد الصادق إدارى الفريق ،داليا ابو العينين مدير إدارى، ولاء قطون علاج طبيعي

يشرف على الكرة النسائية صلاح الناهى ومعه اللواء جمال ذكى ومحمود جمال ومحمود البندارى.

وقالت شيرين فوزى مدربة سموحه أن لاعبات فريقها أدين مباراة جيده وسيطرن على معظم فترات المباراة وترجمن سيطرتهن إلى فوز كبير.