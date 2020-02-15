رانيا علواني توجه رسالة لجماهير الزمالك عقب التتويج بالسوبر الأفريقي

حرصت الدكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على تهنئة نادي الزمالك وجماهيره بمناسبة التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي.
وكتبت رانيا علواني عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "مبروك للزمالك الفوز بالسوبر الإفريقي شرف جماهيرهوالكرة الأفريقية".
وتوج فريق الزمالك بكأس السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه بعد تغلبه على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعبالغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.
ثلاثية الزمالك جاءت عن طريق يوسف أوباما الذي سجل هدف مبكر في الدقيقة الثانية مع بداية المباراة، ثم أضاف أشرف بن شرقي هدفين في الدقيقتين 58، 95، في حين سجل عبدالرؤوف بن غيث هدف الترجي الوحيد في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.
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