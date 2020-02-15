طائرة سموحة للسيدات تفوز على المقاولون

فازالفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادى سموحه علي المقاولون العرب ٠/٣ فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على الصالة المغطاة بنادى سموحه ضمن مباريات الدورى الممتاز.

يضم فريق سموحه كلا من: عبير محمد، ياسمين طارق، آلاء حمدى، إيمان رضا، سارة

سامى، حبيبة يحيى، حبيبة وائل، يارا سعيد، نادين جمال، مايا ياسر، يمنى عمرو، نور عادل، علا شريف، دنيا هانى، شهد الفقى، هنا أيمن، دنيا طارق، ملك ياسر، نانسى محمود فهمى، سلمى عيد، ريم حسنى، سارة ابو ريه.

يتكون الجهاز الفني من نعمات عبد المنعم مدير فنى، شريف ابراهيم مدرب عام، وائل سيف مخطط أحمال، أمنية أيمن علاج طبيعي، وليد عباس مدير إدارى، أحمد عبد المولى إدارى الفريق، شاهيناز عباس إدارى عام الٱنسات، رجب عبد النبى المشرف على لعبة الكرة الطائرة بالنادى.