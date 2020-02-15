رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الحديث عن صالح جمعة صانع ألعاب الفريق وإمكانية عودته للمباريات والتدريبات الجماعية.
وقال فايلر رداً على سؤال حول صالح جمعة:" لا تسألوني عن صالح ، تحدثت عن أمره منقبل".
وأعلن فايلر في وقت سابق أنه يتمنى التوفيق لصالح جمعة ولن يكون له دور مع الفريق.
وواصل الأهلي انتصاراته في الدوري بالفوز على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة،
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة جمعهم من الفوز في 15 مباراة متتالية.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء الخميس المقبل في نهائي كأس السوبر المصري الذي سيقام بالإمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الأهلي يرفض الحديث عن صالح جمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.