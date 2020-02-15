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مدرب الأهلي يرفض الحديث عن صالح جمعة

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رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الحديث عن صالح جمعة صانع ألعاب الفريق وإمكانية عودته للمباريات والتدريبات الجماعية.

وقال فايلر رداً على سؤال حول صالح جمعة:" لا تسألوني عن صالح ، تحدثت عن أمره من

قبل".

وأعلن فايلر في وقت سابق أنه يتمنى التوفيق لصالح جمعة ولن يكون له دور مع الفريق.

وواصل الأهلي انتصاراته في الدوري بالفوز على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة،

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في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب برصيد 45 نقطة جمعهم من الفوز في 15 مباراة متتالية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء الخميس المقبل في نهائي كأس السوبر المصري الذي سيقام بالإمارات.

 

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