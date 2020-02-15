حظر إعلامي على لاعبي الأهلي عقب ثلاثية المصري

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي فرض حظر إعلامي على لاعبي الفريق الاول لكرة القدم عقب الفوز مباراة المصري البورسعيدي. وفضل عبد الحفيظ حظر إعلامي على اللاعبين لفرض حالة من التركيز خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الفريق ينتظر عدة مباريات قوية وهامة في شهر فبراير. المقبلة خاصة وأن الفريق ينتظر عدة مباريات قوية وهامة في شهر فبراير. وواصل الأهلي انتصاراته في الدوري بالفوز على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. التي جمعت بين الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة جمعهم من الفوز في 15 مباراة متتالية. ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء الخميس المقبل في نهائي كأس السوبر المصري الذي سيقام بالإمارات.

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