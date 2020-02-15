فايلر ينتقد لاعبي الأهلي رغم ثلاثية المصري

أعرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز اليوم على المصري بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

قال فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن الأهلي نجح

في إحراز هدف مبكر في مواجهة اليوم، ولكن الأداء انخفض بعد ذلك، مؤكدًا أنه غير راضٍ عن أداء الفريق، رغم تحقيق فوز مهم في مشوار الأهلي بالمسابقة المحلية.

وأوضح أن الفوز كان أمرًا مهمًّا ومطلوبًا من أجل

الحفاظ على سلسلة الانتصارات المحلية، مؤكدًا أنه يسعى لتقديم أداء أفضل مع اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن عدم الدفع بالمهاجم السنغالي أليو بادجي يرجع إلى رؤيته الفنية، مؤكدًا أن اللاعب ما زال في حاجة إلى مزيد من التأقلم من أجل الوجود ضمن حساباته الفنية.

وأشار إلى أنه يتطلع إلى أن يكون جميع اللاعبين جاهزين بدنيًّا وفنيًّا للمشاركة في المباريات.