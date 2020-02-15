الأهلي بدون راحة استعدادًا لمواجهة الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، مواصلة التدريبات غدًا السبت، استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل في السوبر المحلي، المقرر إقامتهافي أبو ظبي.
وواصل الأهلي انتصاراته في الدوري بالفوز على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين علىاستاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
ووصل الأهلي إلى النقطة 45 من 15 مباراة بالعلامة الكاملة، ليحافظ على صدارة الدوري الممتاز بفارق كبير من النقاط، مسجلًا 43 هدفًا مقابل ثلاثة أهداف فقط في مرماه.
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