الأهلي يبتعد بأميال عن الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري

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ابتعد الأهلي عن المقاولون العرب بفارق 13 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفضل الفوز العريض الذي حققه في مباراته المؤجلة أمام المصري البورسعيدي من الجولة السادسة، مساء اليوم الجمعة 14-2-2020.
الأهلي هزم المصري بنتيجة 3/صفر في المباراة التي أقيمت على ملعب المكس في الاسكندرية بعد دقائق قليلة من تتويج الزمالك بطلاً لكأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي الرياضي التونسي.
ورفع الأهلي رصيد نقاطه لـ 45 في المركز الأول بعدما لعب 15 مباراة، ليتبعد بفارق 13 نقطة عن المقاولون العرب الثاني والذي لعب 17 مباراة.
ووسع رجال المدير الفني رينيه فايلر فارق النقاط بينهم وبين الغريم التقليدي “الزمالك” لـ 15 نقطة.
ولعب الزمالك 15 مباراة ويحتل المركز الثالث بفارق 3 نقاط فقط عن بيراميدز صاحب المركز الرابع من 17 مباراة.
وبإمكان الأهلي توسيع فارق النقاط بينه وبين الزمالك لـ 18 نقطة وضمان التتويج بلقب الدوري قبل أسابيع من نهاية هذا الموسم، إذا ما استطاع هزيمته في وقت لاحق هذا الشهر في مباراة قمة الدوري المؤجلة منذ شهر أكتوبر الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن الأهلي فاز بـ 15 مباراة متتالية في مسابقة الدوري المصري الممتاز تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر.
ولم يتمكن أي مدرب درب الأهلي منذ أيام البرتغالي مانويل جوزيه، من معادلة هذا الرقم القياسي، باستثناء فايلر الذي يسعى الآن لكسر هذا الرقم.
والتالي آخر تحديث لجدول ترتيب الدوري المصري
|الفريق
|عدد النقاط
|عدد المباريات
|الأهلي
|45
|15
|المقاولون العرب
|32
|17
|الزمالك
|31
|15
|بيراميدز
|29
|17
|الاتحاد
|27
|17
|سموحة
|24
|17
|إنبي
|24
|16
|الإنتاج الحربي
|23
|17
|الإسماعيلي
|21
|17
|المصري البورسعيدي
|20
|16
|حرس الحدود
|19
|17
|الجونة
|19
|17
|أسوان
|18
|17
|طلائع الجيش
|15
|17
|طنطا
|15
|17
|مصر المقاصة
|14
|17
|وادي دجلة
|14
|17
|اف سي مصر
|11
|17
بروفيل النادي الأهلي
|الأهلي المصري
|التأسيس
|1907
|اللقب
|الشياطين الحمر / الفرسان الحمر / بطل القرن
|الرئيس
|محمود الخطيب
|ملعب التدريب
|مختار التتش - الجزيرة
|ملاعب الفريق
|ستاد القاهرة الدولي - ملعب السلام - ملعب برج العرب
|المدير الفني
|رينيه فايلر ????????
|بطولة الدوري المصري
|41
|بطولة كأس مصر
|36
|بطولات قارية
|19 أفريقية + 5 عربية + الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية 2006
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