أهداف مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري

تغلب العملاق الأحمر “الأهلي” على نظيره المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس بمسابقة الدوري المصري الممتاز، اليوم الجمعة 14-2-2020، والمؤجلة من يوم 5-1-2020.

ودخل الأهلي المباراة اليوم بمعنويات عالية بعد تحقيقه الفوز على فريق “طلائع الجيش” الجولة الماضية، وسعى مدربه رينيه فايلر في مباراة الليلة إلى رفع عدد انتصاراته المتتالية لـ 15، من أجل معادلة الرقم السابق المسجل باسم “مانويل جوزيه”، وهو ما نجح فيه بإمتياز.

وعزز الأهلي صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة من 15 مباراة، بفارق 15 نقطة عن المقاولون العرب الثاني من 17 مباراة، وبفارق 14 نقطة عن الزمالك الثالث والذي لعب 15 مباراة.

وتقدم الأهلي بهدف مُبكر في الدقيقة التاسعة إثر ركلة جزاء نفذها علي معلول، بعدما تحصل عليها التونسي بنفسه بسبب تدخل متهور من مدافع المصري “أحمد ياسر”، ليرفع معلول رصيد أهدافه لـ 3 هذا الموسم.

وأخرجت ركلة الجزاء لاعبي المصري البورسعيدي عن المألوف خلال الدقائق التالية، حيث باتوا يعترضون على كل لعبة تحتسب ضدهم من جانب الحكم محمود معروف.

وأشهرت البطاقة الصفراء ثلاث مرات في الشوط الأول للاعبي المصري “فريد شوقي وسيمبوري وإسلام عطية” في الدقائق 12 و27 و45.

وأنقذ حارس الأهلي “محمد الشناوي” هدفين مؤكدين للمصري، الأول من الفلسطيني محمود وادي، والثاني من أحمد ياسر، وكلاهما من إنفرادات واضحة.

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وتراجع مردود الأهلي مطلع الشوط الثاني، ما دفع المدير الفني السويسري رينيه فايلر نحو إجراء بعض التغييرات، فقام بإشراك جيرالدو وكهربا بدلاً من وليد سليمان وحسين الشحات في الدقيقة 70.

وبعد 15 دقيقة فقط، صنع محمود كهربا واحد من أجمل أهداف الموسم بمراوغة اثنين من عناصر المصري على حدود المنطقة قبل أن يُهدي أجايي تمريرة بينية في العمق إنفرد بها ليُسجل النيجيري الهدف الثاني بأريحية.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من ضائع رد أجايي الهدية لمحمود كهربا بتمريرة طولية داخل منطقة الجزاء، تسلمها كهربا على الصدر ثم أنهاها في الشباك بباطن القدم.

وتجمد المصري في المركز العاشر برصيد 20 نقطة بفارق 6 نقاط عن مصر المقاصة ووادي دجلة المتواجدان في مناطق الهبوط إلى دوري المظاليم بنفس رصيد النقاط “14” بفارق ثلاث نقاط عن إف سي مصر المتذيل.

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