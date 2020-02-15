شاهد أهداف خسارة أهلي جدة من الوحدة في الدوري السعودي

تعرض نادي أهلي جدة لهزيمة على ملعب فريق الوحدة، بمدينة مكة المكرمة، بواقع هدفين دون مقابل، لحساب الجولة الـ18 من الدوري السعودي.
ولعبت المباراة على ملعب “الملك عبد العزيز” وشهدت حضورًا جماهيريًا ملفتاً من جماهير الفرسان، حيث ينافس الوحدة هذا الموسم على القمة، رفقة الرائع كارينو.
وتساوى الوحدة بانتصاره في النقاط مع الأهلي، وفي رصيدهما 33 نقطة في المركزين الثالث والرابع، وبات يفصل الوحدة خمس نقاط فقط عن النصر الثاني.
تقدم للوحدة بالهدف الأول “لويس جوستافو” المدفعجي من تصويبة يسارية ساحرة، سكنت شباك المسيليم.
ثم عزز بثاني سجله “يوسف نيكاتيه” من صناعة لمحرز الهدف الأول ونجم المباراة “لويس جوستافو” صاحب القدم اليسرى المميزة.
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