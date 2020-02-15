رياضة | عاجل.. رانيا علواني تكسر الصمت وتهنىء الزمالك بالسوبر

وكتبت رانيا علواني عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "مبروك للزمالك الفوز بالسوبر الإفريقي شرف جماهيره والكرة الأفريقية".

وتوج فريق الزمالك بكأس السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه بعد تغلبه على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الغرافة بالعاصمة القطرية.

وسجل ثلاثية الزمالك أوباما الذي سجل هدف مبكر في الدقيقة الثانية مع بداية المباراة، ثم أضاف أشرف بن شرقي هدفين في الدقيقتين 58، 95، في حين سجل عبدالرؤوف بن غيث هدف الترجي الوحيد في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.