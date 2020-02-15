رياضة | 90 دقيقة من الرعب.. مرتضى منصور يروي كيف تابع السوبر الإفريقي

عبر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن سعادته بالفوز بالسوبر الإفريقي على حساب الترجي الرياضي التونسي وأشاد بالمجهود الكبير الذي قدمه الجهاز الفني ولاعبي الفريق.

وعن كواليس متابعته لمباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي، وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة ناديه مساء اليوم الجمعة:" جلست في منزلي لمشاهدة المباراة، وقبل بداية اللقاء قرأت آية الكرسي وعدد كبير من الأدعية والمعوذتين".

وأضاف:" بعد تسجيل أوباما الهدف الأول، صليت ركعتين شكر لربنا، وصرخت مع كل كرة بصوت عالي بسبب إهدار الفرص وعدم إجراء كارتيرون أي تبديل بعد مرور وقت كبير بالشوط الثاني، ولكن بعد تسجيل بن شرقي الهدف الثاني فرحت ووجهت الشكر لربنا".

وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخ القلعة البيضاء، بعد الفوز مساء اليوم الجمعة في ملعب الغرافة بقطر على فريق الترجي التونسي بنتيجة 3 – 1.