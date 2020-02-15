رياضة | موعد مباراة برشلونة اليوم| مشاهدة مباراة برشلونة ضد خيتافي اليوم 4-2-2020 بكأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة اليوم| مشاهدة مباراة برشلونة ضد خيتافي اليوم 4-2-2020 بكأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي برشلونة بقيادة مدربه كيكي سيتين نظيره فريق خيتافي اليوم السبت 15 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني.



وسوف تقام المباراة بين فريق برشلونة وفريق خيتافي في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

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وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن الحصول على جميع مباريات الدوري الإسباني في الفترة الأخيرة، حيث ستذاع المباراة بين نادي برشلونة وفريق خيتافي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

ونجح البارسا في تحقيق الفوز على حساب فريق ريال بيتيس في المباراة السابقة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير.