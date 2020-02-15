رياضة | موعد مباراة اتحاد جدة اليوم| مشاهدة مباراة الاتحاد وفريق أولمبيك آسفي اليوم 15-2-2020 بكأس محمد السادس للأندية العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة اتحاد جدة اليوم| مشاهدة مباراة الاتحاد وفريق أولمبيك آسفي اليوم 15-2-2020 بكأس محمد السادس للأندية العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين الاتحاد وفريق أولمبيك آسفي، مساء اليوم السبت الموافق 15 فبراير الجاري، على ملعب المسيرة الخضراء، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، والتي أقيمت يوم 15 يناير الماضي، على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.

موعد مباراة الاتحاد ضد أولمبيك آسفي في البطولة العربية:- من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة،والتاسعة بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد أولمبيك آسفي في البطولة العربية:- وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة قناة أبو ظبي الرياضية الأولى؛ المالكة لحقوق بث المباريات. Advertisements