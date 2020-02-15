رياضة | مدرب الأهلي يوجه رسالة للزمالك بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي يوجه رسالة للزمالك بعد التتويج بالسوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب فوز الفريق الأحمر على المصري البورسعيدي مساء اليوم بثلاثية نظيفة.

وقال في تصريحات عقب نهاية المباراة : "نادي المصري من الفرق التي أتعبتنا، كنا مسيطرين على المباراة منذ البداية وبعد الهدف بدأت الأمور تتغير".

وأضاف : "في مثل هذه الظروف وتحقق الفوز بثلاثية تحسب للاعبين وهو أمر إيجابي والأهم في مثل هذه المباريات هو تحقيق الفوز".

وزاد :"كان من المهم غلق المساحات في وسط الملعب ولذلك دفعنا بمحمود متولي وهو أدى فيها بشكل مميز وهو بدنيا أكثر من عمرو السولية وديانج، كذلك دفعنا بكهربا وجيرالدو من أجل الهجمة المرتدة وزيادة الفاعلية الهجومية وقدموا الجميع مستوى جيد للغاية".

وأوضح :"محمد الشناوي من نجوم المباراة، نحن راضون على المستوى والفوز بالنقاط الثلاث".

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غدا الفريق سيخوض تدريباته ثم يوم الأحد راحة من التدريبات على أن نسافر إلى الإمارات يوم الاثنين".

وأشار :"أهنئ نادي الزمالك على بطولة السوبر فتحقيق اللقب يحسب لفريق مصري".

وأتم :"مباراة السوبر أمام الزمالك بطولة خاصة ولدينا الطموح لتحقيق اللقب وإن شاء الله نكون على قدر الثقة التي يعطيها لها جمهور الأهلي",