رياضة | أهم أخبار الزمالك اليوم الجمعة 14 فبرابر.. سوبر زمالك

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شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة 14 فبراير العديد من الأخبار والانباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها فوز الفارس الأبيض بلقب السوبر الافريقي على حساب نادي الترجي التونسي.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك بطلا للسوبر الإفريقي على حساب الترجي

وتمكن نادي الزمالك من حصد لقب السوبر الإفريقي عقب الفوز على نظيره نادي الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات نهائي البطولة على ملعب الغرافة.

أول تعليق من مرتضي منصور بعد تتويج الزمالك بالسوبر

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على إجراء مكالمة هاتفية باسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق الابيض في العاصمة القطرية الدوحة.

وقام رئيس الزمالك بالتواصل مع رئيس البعثة من أجل توجيه التهنئة للاعبين والجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم عقب التتويج بكأس السوبر الأفريقى.

وأشاد مرتضى منصور بروح الفريق التى ظهرت امام الترجى التونسى، والاصرار على الأداء الجيد وتحقيق الفوز واللقب بثلاثية أمام الترجي التونسي في الدوحة.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

نجم الزمالك يعترف: خضت لقاء السوبر مصابا.. وتحاملت على نفسي

أشاد حازم إمام قائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بالحضور الكبير لجماهير نادي الزمالك، بملعب ستاد نادي الغرافة، خلال مواجهة الترجي التونسي ببطولة السوبر الإفريقي.

وقال إمام في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك: "مبروك لجماهير الزمالك العظيمة ونهديهم لقب السوبر خاصة بعد أداء اللاعبين الغير مرضى في الدورى المصرى".

وأضاف:" أكملت المباراة مصابا في عضلة الضامة من الدقيقة 23 ولكننى تحاملت على نفسى من أجل جمهور الزمالك والتتويج باللقب" متابعا :" أول مرة منذ فترة طويلة أشعر أن لاعبى الزمالك ذاهبين للتتويج باللقب".

الوداد المغربي يهنئ الزمالك بالسوبر الإفريقي

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حرص نادي الوداد المغربي على توجيه التهنئة لنادي الزمالك على الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد الغرافة القطري.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الوداد المغربي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : صورة للثنائي المغربي أشرف بن شرقي، ومحمد اوناجم وكتب مبروك لنادي الزمالك.

أخبار نادي الزمالك اليوم

رسالة خاصة من أبو تريكة بعد تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي

قام محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي السابق بتوجيه رسالة جديدة إلى هيثم فاروق نجم نادي الزمالك السابق ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" عقب التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي.

وقال محمد أبو تريكة إلى هيثم فاروق في رسالته: "مبروك الفوز بالسوبر الإفريقي بس بلاش السوبر المصري".

الزمالك فرقة سهلة!".. شيكابالا يرد على المنتقدين برسالة قوية

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توجيه الشكر لجماهير النادي التي جعمت اللاعبين والجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة.

وقال شيكابالا في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك : "مبروك لجماهير نادي الزمالك ومجلس الإدارة، الرد جاء في الملعب على الذين قالوا فريق الزمالك "فرقه سهلة".

فرجاني ساسي: السوبر أقل شيء نقدمه لجماهير الزمالك

أعرب التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن سعادته البالغة بعد الفوز على الترجي التونسي والتتويج ببطولة السوبر الافريقي.

وأكد فرجاني في تصريحات عقب اللقاء أن الفوز بالسوبر الإفريقي أقل ما يمكن أن يقدموه لجماهير الزمالك التي دعمتهم بالشكل الأمثل وساندتهم طوال الفترة الماضية.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي النادي الأهلي يوم الخميس القادم ٢٠ فبراير ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري في دولة الإمارات.