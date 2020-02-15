رياضة | مرتضى منصور يكشف موعد وصول بعثة الزمالك من قطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يكشف موعد وصول بعثة الزمالك من قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موعد وصول بعثة الفريق إلى القاهرة قادمة من الدوحة.

وتغلب الزمالك على الترجي التونسي بنتيجة 3-1 في السوبر الافريقي بقطر.

وأكد مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك أن بعثة الفريق ستعود إلى القاهرة في الحادية عشر مساء الغد، مطالبًا جماهير الزمالك بإستقبال البعثة في المطار.

وتابع "بعثة الفريق ستسافر إلى الإمارات يوم الإثنين المقبل إستعدادًا للسوبر المحلي".