رياضة | عن حصول الزمالك على السوبر الأفريقي.. أديب: "فرحونا بره وجوه وسنظل أوفياء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عن حصول الزمالك على السوبر الأفريقي.. أديب: "فرحونا بره وجوه وسنظل أوفياء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بفوز نادي الزمالك بالسوبر الأفريقي على حساب نادي الترجي، قائلا: "في يوم الفالانتين أشعر بالحب للاعبي الزمالك".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن لاعبي الزمالك أدوا بشكل رائع، مضيفا: "اللاعبين كان كلهم رجولة ومجدعة، ولعبوا ماتش العمر.. شفنا الزمالك وهو بسبع أرواح"، معربا عن حزنه لعدم حصول نادي الزمالك على الدوري المصري، قائلا: "يا ألف خسارة".



ونوه الإعلامي عمرو أديب، "كنت فخور أني زملكاوي.. ارفع راسك فوق إنت زملكاوي"، واصفا فريق الزمالك بـ فاكهة الأندية الرياضية، مضيفا: "سنظل أوفياء.. والزمالك طالع، فرحوا المصريين بره وجوة".

