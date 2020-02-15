رياضة | أهم أخبار الأهلي اليوم الجمعة 14 / 2 / 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الأهلي اليوم الجمعة 14 / 2 / 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الجمعة، العديد من الأخبار الهامة والاحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها فوز الفريق الأحمر على نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 3-0 في الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة:

نشرة أخبار الأهلي اليوم

الأهلي يصعق المصري بثلاثية نظيفة ويواصل الانفراد بصدارة الدوري

حقق الأهلي فوزه الخامس عشر على التوالي، بعد تخطيه عقبة المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد المكس بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل ثلاثية الأهلي كلًا من علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة ١٠، وجونيور أجاي في الدقيقة ٨٣، ومحمود كهربا في الدقيقة ٩١.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة ٤٥ مواصلًا صدارته لترتيب الدوري،. بينما تجمد رصيد المصري عند ٢٠ نقطة في المركز العاشر.

سبب استبعاد أفشة والشيخ من قائمة الأهلي لمواجهة المصري

استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الثلاثي محمد مجدي "أفشة" وأحمد الشيخ ومصطفى شوبير من قائمة الفريق الأحمر النهائية لمواجهة المصري البورسعيدي.

وجاء استبعاد أفشة بسبب إصابته بكدمة في الركبة، حيث فضل الجهاز الفني للفريق الأحمر عدم المجازفة باللاعب.

فيما تعرض أحمد الشيخ لاعب الفريق الأحمر لنزلة برد ليقرر الجهاز الفني استبعاده هو الأخر من قائمة المبارا.ة.

تعرف على أخبار الأهلي اليوم

بيراميدز ينصب شباكه لضم نجم الأهلي

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وجه نادي بيراميدز أنظاره، نحو التعاقد مع أحد نجوم النادي الأهلي، لينضم للفريق في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت مصادر مقربة من النادي الأهلي، أن نادي بيراميدز يدرس التعاقد مع نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر أحمد فتحي، ليكون أحد الصفقات الصيفية للفريق خلال الموسم القادم.

على الجانب الآخر، يسعى أحمد فتحي للبقاء داخل النادي الأهلي، حيث أشرت التقارير لإنتظاره بدء مفاوضات تجديد تعاقده من قبل إدارة الفريق.

ويمتلك أحمد فتحي بعض العروض الخارجية في الدوريات الخليجية، بالإضافة لعرض بيراميدز، وسيؤجل فتحي دراسة هذه العروض بعد فتح باب المفاوضات معه.

وسبق لنادي الزمالك أن قام بالتفاوض مع أحمد فتحي بشكل مباشر منذ عامين، وتحديداً في شتاء عام 2018، قبل أن يرفض فتحي بشكل قاطع إرتداء القميص الأبيض.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر

يلتقي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل 20 فبراير على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار بطولة كأس السوبر المصري.

وأعلنت مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية إذاعتها لمباراة القمة المرتقبة على لقب كأس السوبر، من خلال قنواتها المفوحة على القمرين نايل سات وعرب سات.

وتعد قناة أبو ظبي الرياضية من أهم القنوات التي تحظى بإهتمام المشاهد المصري والعربي، حيث تنقل عدة بطولات هامة مثل بطولة الدوري الإماراتي، وكأس الأندية العربية الأبطال.

يمكنكم إستقبال فنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة بنظام SD و HD من خلال الترددات التالية.

1- القمر الصناعي نايل سات: تردد 12226 عمودي أو 12467 أفقي أو 12091 عمودي – معدل ترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 3/4.

2- الفمر الصناعي عرب سات: تردد 11804 أفقي – معدل ترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 3/4.

3- القمر الصناعي هوتبيرد: تردد 11747 أفقي – معدل ترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 3/4.