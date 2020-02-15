رياضة | كفر الشيخ ضيفا علي بسيون وسبورتنج يستضيف دسوق وسمنود مع الحنفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كفر الشيخ ضيفا علي بسيون وسبورتنج يستضيف دسوق وسمنود مع الحنفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق غدا السبت مواجهات الجولة الثامنة عشر للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث "منطقة كفر الشيخ والغربية" في الثانية والنصف عصراً كالتالي:-

يلتقي اتحاد بسيون صاحب المركز الثاني عشر برصيد خمسة عشر نقطة، في مواجهة صعبة مع كفر الشيخ متصدر المجموعة برصيد41 نقطة.

ويحل الحامول صاحب المركز الرابع برصيد 33 نقطة ضيفا علي شباس الشهداء صاحب المركز الثامن برصيد 19 نقطة وذلك علي ملعب مركز شباب قلين.

ويواجه مطوبس صاحب المركز السابع برصيد 21 نقطة، مع صيد المحلة الذي يحتل المركز الثاني برصيد 38 نقطة.

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وعلي ملعب إستاد طنطا يسعي سبورتنج كاسل للإستمرار في المنطقة الدافئة بمواجهة دسوق الذي يحتل المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

ويخرج سيدي سالم صاحب المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة لملاقاة بلطيم صاحب المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.

ويحل عثماثون طنطا صاحب المركز التاسع برصيد 37 نقطة، ضيفا علي الزعفران صاحب المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

وفي ختام الموجهات يلتقي سمنود صاحب المركز الخامس برصيد 28 نقطة، مع مركز شباب الحنفي متذيل المجموعة برصيد 5 نقاط.

1- كفر الشيخ 41 نقطة

2- صيد المحلة 38 نقطة

3- عثماثون 37 نقطة

4- الحامول 33 نقطة

5-سمنود 28 نقطة

6-سبورتنج كاسل 22 نقطة

7- مطوبس 21 نقطة

8-شباس 19 نقطة

9- الزعفران 19 نقطة

10- دسوق 19 نقطة

11- بلطيم 16 نقطة

12- اتحاد بسيون 15 نقطة

13- سيدي سالم 12 نقطة

14- الحنفي 5 نقاط