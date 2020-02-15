رياضة | ترتيب هدافي الدوري المصري اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري المصري اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق النادي الأهلي فوز كبير على النادي المصري بثلاثية دون رد ضمن المباريات المؤجلة لبطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب المكس بالأسكندرية.

وسجل أهداف الأهلي كل من على معلول وجونيور أجاي ومحمود عبد المنعم كهربا، ليصل الأهلى للفوز رقم 15 على التوالي ببطولة الدوري المصري ليصل للنقطة 45.

ترتيب هدافي الدوري المصري عقب فوز الأهلي على المصري:-

عبدالله السعيد لاعب بيراميدز 11 هدف

محمد شريف لاعب إنبي 9 أهداف

وليد سليمان لاعب الأهلي 6 أهداف

سيف الدين الجزيري الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب 6 أهداف

جونيور أجاي لاعب الأهلي 5 أهداف

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حسين الشحات لاعب الاهلي 5 أهداف

مصطفي محمد لاعب الزمالك 5 أهداف

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 5 أهداف

محمد سالم لاعب المقاولون العرب 5 أهداف

فادى فريد لاعب أسوان 5 أهداف

رمضان صبحي لاعب الأهلي 4 أهداف

محمد مجدي قفشة لاعب الاهلي 4 أهداف

محمود علاء لاعب الزمالك 4 أهداف

رامى صبري لاعب إنبي 4 أهداف