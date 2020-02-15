رياضة | بعد مصيبة دوري الأبطال.. كارثة تهدد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد مصيبة دوري الأبطال.. كارثة تهدد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح نادي مانشستر سيتي مهدد بكارثة جديدة ولكن هذة المرة في الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإيقاف النادي عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة الانديبينت، إن مانشستر سيتي تنتظره عقوبة في الدوري الدوري الإنجليزي 'خصم نقاط'، حيث أن عقوبتهم في الاتحاد الاوروبي تُمثل ايضاً خرقاً لأنظمة المنافسات المحلية.

ويواجه النادي الإنجليزي أزمة كبرى في الفترة المقبلة، حيث سيستأنف من أجل إزالة عقوبة الاتحاد الأوروبي وعلى إثرها فلن يعاقب على المستوى المحلي.

ويلتقي نادي مانشستر سيتي مع فريق ريال مدريد هذا الموسم في دور الربع نهائي من البطولة الأوروبية، على أن تنفذ العقوبة من الموسم القادم.