رياضة | ترتيب هدافي الدوري السعودي اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري السعودي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم اليوم الجمعة 3 مباريات من منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، لعل أبرزها الشباب ضد النصر، والأهلي والوحدة.

في بداية اليوم تعادل العدالة والتعاون سلبيًا دون أهداف، بينما فاز النصر برباعية مقابل هدفين أمام الشباب، وفي النهاية حقق الوحدة الانتصار على الأهلي بهدفين نظيفين.

حمدالله سجل هاتريك في شباك الشباب ليعتلي صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن تغيب جوميز عن لقاء الهلال والفيحاء.

ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين:-

1- عبد الرازق حمدلله "النصر" 16 هدف

2- بافتيمبي جوميز "الهلال" 14 هدف

3- عمر السومة "الأهلي" 11 هدف

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4- كارلوس إدواردو "الهلال" 10 أهداف

5-يوسف نياكاتي " الوحدة"10 أهداف

6-كارلوس ستراندبيرج "الحزم" 9 أهداف

7- رومارينيو "الاتحاد" 8 أهداف

8- دجانيني تافاريس "الأهلي" 8 أهداف

9- كاروليس أندريا "العدالة" 8 أهداف

10- روني فيرنانديز "الفيحاء" 7 أهداف