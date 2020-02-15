رياضة | ترتيب الدوري المصري اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع النادي الأهلي أن يفوز على نظيره نادي المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ملخص مباراة الأهلي والمصري اليوم في الدوري المصري الممتاز

وسجل أهداف النادي الأهلي كل من علي معلول في الدقيقة ١٠ عن طريق ركلة الجزاء و جونيور أجاي في الدقيقة ٨٣ وكهربا في الدقيقة ٩٢ لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد النادي الأهلي إلى ٤٥ نقطة ليستمر في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز من أصل ١٥ مباراة خاضها حتى الآن بينما يقف رصيد نادي المصري عند ٢٠ نقطة في المركز العاشر من أصل ١٦ مباراة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" جول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز عقب مباراة الأهلي والمصري اليوم كالآتي:

١- الأهلي ٤٥ نقطة

٢- المقاولون العرب ٣٢ نقطة

٣- الزمالك ٣١ نقطة

٤- بيراميدز ٢٩ نقطة

٥- الاتحاد السكندري ٢٧ نقطة

٦- سموحة ٢٤ نقطة

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٧- إنبي ٢٤ نقطة

٨- الإنتاج الحربي ٢٣ نقطة

٩- الاسماعيلي ٢١ نقطة

١٠- المصري ٢٠ نقطة

١١- حرس الحدود ١٩ نقطة

١٢- الجونة ١٩ نقطة

١٣- أسوان ١٨ نقطة

١٤- طلائع الجيش ١٥ نقطة

١٥- طنطا ١٥ نقطة

١٦- مصر المقاصة ١٤ نقطة

١٧- وادي دجلة ١٤ نقطة

١٨- نادي مصر ١١ نقطة