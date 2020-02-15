رياضة | 4 رسائل نارية من مرتضي منصور بعد فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 رسائل نارية من مرتضي منصور بعد فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن لاعبيه كانوا على قدر المسئولية في مباراة السوبر الافريقي أمام الترجي التونسي.

وتغلب الزمالك على الترجي التونسي بنتيجة 3-1 في السوبر الافريقي على ملعب الغرافة.

وتابع مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك "أشكر جماهير الزمالك وكل الجماهير التي حضرت وساندت الفريق في مباراة الترجي".

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وأكمل "راهنا على الفرنسي باتريس كارتيرون منذ البداية، ومن غير عاشور وإبراهيم نور الدين نجحنا في الفوز على الترجي بالثلاثية".

وأضاف "مرتضى منصور لا يتم ذكر إسمه إلا عند الهزائم فقط، وأمير يتم شتيمته مع الإخفاق فقط".

وواصل "هزمنا فريق كبير وهو الترجي أحد أقوى المرشحين للفوز بدوري أبطال افريقيا في الموسم الجاري".

وأضاف "من اختار كل اللاعبين في الموسم الجاري والذين فازوا بالسوبر الافريقي هم أحمد وأمير مرتضى مع مجلس الإدارة".