رياضة | النني يشارك في خسارة بشكتاش أمام باشاك شهير بالدوري التركي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النني يشارك في خسارة بشكتاش أمام باشاك شهير بالدوري التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتلى اسطنبول باشاك شهير صدارة الدوري التركي لكرة القدم،مؤقتا، عقب فوزه على ضيفه بشكتاش 1 - صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة.

وسجل السنغالي ديمبا با هدف المباراة الوحيد لاسطنبول في الدقيقة 50.

ورفع اسطنبول باشاك شهير رصيده إلى 42 نقطة في صدارة الترتيب، في انتظار ما ستسفر عنه باقي المباريات، حيث يبتعد بفارق نقطة واحدة فقط عن ملاحقه سيفاس سبور الذي يواجه طرابزون سبور بعد غد الأحد.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد بشكتاش عند 36 نقطة في المركز السابع.