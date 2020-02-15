رياضة | الفوز الـ١٥ على التوالي.. الأهلي يضم المصري لقائمة ضحاياه ويواصل الانفراد بصدارة الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفوز الـ١٥ على التوالي.. الأهلي يضم المصري لقائمة ضحاياه ويواصل الانفراد بصدارة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الأهلي فوزه الخامس عشر على التوالي، بعد تخطيه عقبة المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد المكس بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل ثلاثية الأهلي كلًا من علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة ١٠، وجونيور أجاي في الدقيقة ٨٣، ومحمود كهربا في الدقيقة ٩١.

الشوط الأول

واصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عملية التدوير في تشكيل فريقه حيث أشرك كلًا من أحمد فتحي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن منذ البداية فيما استبعد محمد مجدي "أفشة" وأحمد الشيخ لإصابة الأول بكدمة في الركبة والثاني لإصابته بنزلة برد واحتفظ بمحمود متولي ومحمد هاني على مقاعد البدلاء.

بداية اللقاء كانت قوية من جانب الأهلي حيث مرر جونيور أجاي في الدقيقة الثالثة كرة رائعة لوليد سليمان وضعته منفردًا بحارس المصري لكنه كرته مرت بسنتيمترات قليلة للقائم الأيسر لأحمد عبد الفتاح حارس مرمى الفريق البورسعيدي.

ورد المصري على فرصة وليد سليمان حيث مرر أحمد ياسر الكرة متقنة لمحمود وادي الذي انفرد بمحمد الشناوي وسددها لكن حارس الأهلي تألق وأنقذ فريقه من فرصة خطيرة.

وفي الدقيقة السادسة مرر علي معلول كرة عرضية داخل منظقة جزاء المصري سددها حسين السحات في جسد إسلام أبو سليمة مدافع المصري وتضيع كرة خطيرة للأهلي.

وفي الدقيقة التاسعة احتسب محمد الحنفي حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الأهلي، بعدما قام أحمد ياسر لاعب المصري بعرقلة علي معلول داخل منطقة الجزاء، لبنفذها الظهير الدولي التونسي داخل الشباك مسجلًا الهدف الأول للأهلي في اللقاء.

عقب هدف الأهلي الأول طالب لاعبو المصري حكم اللقاء باحتساب ركلة جزاء لكن الحنفي لم ينصاع لطلبات لاعبي الفريق البورسعيدي مدعين لمس الكرة ليد عمرو السولية لاعب الفريق الأحمر، ويحصل فريد شوقي على البطاقة الصفراء الأولى.

وفي الدقيقة ١٦ مرر علي معلول عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء على رأس رامي ربيعة الذي سددها بجوار القائم الأيسر لمرمى المصري بقليل، وتضيع فرصة خطيرة لأصحاب القميص الأحمر لإضافة الهدف الثاني.

وحصل أحمد ياسر على ضربة حرة مباشرة في الدقيقة ٢٢ من الناحية اليمنى بعد تدخل من أحمد فتحي نفذها مهاجم المصري خادعة فوق عارضة محمد الشناوي بقليل.

ومع حلول الدقيقة ٢٤ مرر علي معلول أبرز لاعبي الفريق للأحمر عرضية متقنة من الناحية اليسرى ليرتقي مروان محسن ويمررها برأسه إلى جونيور أجاي الذي سددها داخل الشباك لكن الحكم المساعد أشار بإلغاء الهدف لوقوع المهاجم النيجيري في مصيدة التسلل.

وحصل رامي ربيعة على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة ٢٦ بعد احتكاكه بلاعبي المصري، ثم بطاقة صفراء ثالثة في اللقاء لحسن علي لاعب الفريق البورسعيدي لنفس السبب، ثم بطاقة أخرى لوليد سليمان بتدخله على عمر كمال عبدالواحد.

ومرر سعيدو سيمبوري كرة طولية رائعة ضرب بها دفاعات الأهلي إلى كريم العراقي في الدقيقة ٣٤ ليتدخل محمد الشناوي وينقذ مرماه من هدف محقق بعدما تصدى للكرة وأبعدها عن مرماه.

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ورد وليد سليمان بتسديدة قوية قي الدقيقة ٣٧ لكنها علت عارضة أحمد عبد الفتاح حارس المصري.

ولم تشهد الدقائق المتبقية من عمر هذا الشوط أي تغيير في النتيجة لينتهي بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

مع صافرة انطلاق الشوط الثاني أظهر الأهلي رغبته في إضافة الهدف الثاني حيث مرر علي معلول كرة عرضية لمروان محسن ومنه لوليد سليمان الذي أعاد الكرة لمروان ليسدد كرة بعيدة عن مرمى أحمد عبد الفتاح حارس المصري وتضيع فرصة خطيرة للفريق الأحمر.

وتدخل أحمد ياسر بشكل قوي على علي معلول الذي سقط على الأرض، ويحصل مهاجم المصري على بطاقة صفراء في الدقيقة ٥٠ بناءًا على قرار الحكم محمد الحنفي.

وفي الدقيقة ٥٤ قرر السويسري رينيه فايلر إجراء أول تغييراته بإخراج وليد سليمان وإشراك جيرالدو دا كوستا لريادة الفاعلية الهجومية للفريق الأحمر.

وفي أول انطلاقة لجيرالدو مرر كرة عرضية أبعدها دفاع المصري لركلة ركنية، ينفذها علي معلول ويسددها أليو ديانج برأسه بعيدة عن مرمى المصري.

وأشرك فايلر محمود عبد المنعم "كهربا" بديلًا لحسين الشحات البعيد عن مستواه في محاولة منه لتنشيط الشق الهجومي في الدقيقة ٥٩.

ومرر جوينور أجاي الكرة بينية لمروان محسن داخل منطقة الجزاء، ليتدخل معه مدافع المصري دون خطأ ويخرج أحمد عبد الفتاح حارس الفريق البورسعيدي ويمسك الكرة في الدقيقة ٦٩، ليدفع فايلر بمحمود متولي في التغيير الثالث للأهلي بدلًا من مروان محسن.

وفي الدقيقة ٧٢ مرر أحمد ياسر كرة متقنة لمحمود وادي الذي رواغ رامي ربيعة ويسدد الكرة لكن محمد الشناوي نجح في التصدي للكرة لتصل مجددًا للمهاجم الفلسطيني الذي صوب مرة أخرى لكن الشناوي تصدى لها مرة أخرى.

وفي الدقيقة ٧٤ دفع إيهاب جلال المدير الفني للمصري بتغييران دفعة واحدة بإشراك شيخ موكورو وأوستن أوموتو بدلاً لإسلام عطيه وأحمد ياسر في تغيير الغرض منه زيادة الضغط الهجومي للفريق البورسعيدي.

وتسلم محمود "كهربا" الكرة في الدقيقة ٧٨ ليسددها باتجاه المرمى لكن أحمد عبد الفتاح حارس مرمى المصري أمسك بالكرة، في محاولة نادرة للأهلي في هذا الشوط، ليدفع إيهاب جلال بأخر تغييراته بإشراك حسين رجب كتغيير هجومي أخر.

ومرر محمود متولي الكرة لمحمود "كهربا" في الدقيقة ٨٣ الذي راوغ مدافعا المصري ويمرر لجونيور أجاي الذي سدد الكرة داخل الشباك مضيفًا الهدف الثاني للمارد الأحمر في المباراة.

وفي الدقيقة ٩١ عزز محمود "كهربا" من تقدم الأهلي مسجلًا الهدف الثالث للمارد الأحمر، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة ٤٥ مواصلًا صدارته لترتيب الدوري،. بينما تجمد رصيد المصري عند ٢٠ نقطة في المركز العاشر.