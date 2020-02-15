رياضة | ترتيب الدوري السعودي للمحترفين اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم الجمعة 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، وكان أبرزها فوز النصر وخسارة الأهلي.

وقاد المغربي عبد الرزاق حمد الله فريقه النصر، للفوز على الشباب 4 - 2 ، ضمن منافسات دوري المرحلة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

في البداية تعادل العدالة والتعاون سلبيًا دون أهداف، بينما فاز النصر برباعية مقابل هدفين أمام الشباب، وفي النهاية حقق الوحدة الانتصار على الأهلي.

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:

1-الهلال برصيد 41 نقطة

2- النصر برصيد 38 نقطة

3- الأهلي برصيد 33 نقطة

4- الوحدة برصيد 33نقطة

5- التعاون برصيد 28نقطة

6-الفيصلي برصيد 27 نقطة

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7-الرائد برصيد 27 نقطة

8- الشباب برصيد 25 نقطة

9- أبها برصيد 23 نقطة

10- الحزم برصيد 22 نقطة

11-الفيحاء برصيد 21 نقطة

12- الاتفاق برصيد 20 نقطة

13- الاتحاد برصيد 19نقطة

14-ضمك برصيد 14نقطة

15- العدالة برصيد 13 نقاط

16- الفتح برصيد11 نقاط