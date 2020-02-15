الامارات | 23 لاعباً في قائمة منتخب الشباب لكأس العرب

شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعباً في قائمة منتخب الشباب لكأس العرب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُغادر، صباح اليوم، إلى العاصمة السعودية الرياض بعثة المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001، للمشاركة في النسخة السادسة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالشراكة مع معهد إعداد القادة في الهيئة العامة للرياضة بمدن: الرياض والدمام والخبر، بمشاركة 16 منتخباً، تم تقسيمها إلى أربع مجموعات.
وتضم البعثة 23 لاعباً حسب لائحة البطولة، هم: فهد بدر (الإمارات)، عبدالله الرميثي (بني ياس)، أحمد محمود، وراكان المنهالي، وزايد الزعابي، وعبدالله الحمادي، وعبدالله أبوبكر، وحمدان عبدالرحمن (الجزيرة)، مايد الطنيجي (الرمس)، عامر إبراهيم (الشارقة)، حارب عبدالله، وحمدان حميد، وخليفة يوسف، وعبدالرحمن عادل، ومحمد عيسى (شباب الأهلي)، محمد الحمادي (عجمان)، حمد المقبالي (الفجيرة)، عبدالله عباس (النصر)، إسماعيل عمر، وراشد عبدالله، وعبدالرحمن صالح (الوحدة)، شهاب لشكري، وعلي إبراهيم (الوصل).
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