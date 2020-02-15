الامارات | «حديد الإمارات» بطلاً لسباق «بلومبرغ سكوير مايل» للجري

شكرا لقرائتكم خبر عن «حديد الإمارات» بطلاً لسباق «بلومبرغ سكوير مايل» للجري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق شركة حديد الإمارات، للسنة الثانية على التوالي، بلقب «أسرع شركة في المدينة»، في سباق بلومبرغ سكوير مايل الخامس لجري التتابع، الذي أقيم الأربعاء في محيط مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة ما يزيد على 1000 عداء من كبرى شركات الأعمال في دبي.

وحصلت «حديد الإمارات» على المركز الأول، بعد قطع فريقها مسافة 1.6كم، بزمن 1:00:48 ساعة.

وحل بالمركز الثاني فريق بلومبرغ، وبالثالث «جاي إل إل».

وطُلب من العدائين اختيار قضية من بين اثنتين، للجري من أجلها، وقد جرى تحديدهما من قبل الهلال الأحمر الإماراتي، وحصلت قضية «ديزاستر ريليف»، التي سجلت أسرع زمن على 25% من رسوم تسجيل كل فريق، ليصل إجمالي المبلغ الذي تم جمعه إلى 123 ألفاً و290 درهماً، سيستخدمه الهلال الأحمر الإماراتي في تنفيذ برنامج لدعم هذه القضية لمدة عام.