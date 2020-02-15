الامارات | قاعة المجلس تحتضن اليوم قرعة تنس دبي للسيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن قاعة المجلس تحتضن اليوم قرعة تنس دبي للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجري ظهر اليوم مراسم القرعة الرسمية لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات في نسختها الـ20، البالغ إجمالي جوائزها المالية 2.8 مليون دولار، وذلك من خلال المؤتمر الصحافي الذي يعقد بقاعة المجلس، في استاد «سوق دبي الحرة» بنادي الطيران في دبي.

وتقام البطولة الدولية للتنس، التي تملكها وتنظمها سوق دبي الحرة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتجرى القرعة بحضور عدد من مسؤولي البطولة والرابطة الدولية لمحترفات التنس، إضافة إلى نجمات التنس كارولينا بليسكوفا، وإلينا سفيتولينا وماريا ساكاري، وأنيت كونافييت. يذكر أن البطولة تقام خلال الفترة بين 17 و22 الجاري، وتشارك فيها المصنفة الثانية عالمياً وبطلة ويمبلدون 2019 الرمانية سيمونا هاليب، الساعية لتكرار إنجازها في دبي، عقب فوزها بلقب نسخة 2015.

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في المقابل، تدافع المصنفة الخامسة عالمياً السويسرية بيلندا بنتشيس عن لقبها في دبي الذي حققته في العام الماضي. وتشهد نسخة 2020 كذلك مشاركة المصنفة السابعة عالمياً الأميركية صوفيا كين، القادمة من انتصارٍ عريض بفوزها الشهر الماضي بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.

كما تحفل قائمة اللاعبات المشاركات، ومن بوابة بطاقات الدعوة، عودة كل من المخضرمة البلجيكية كيم كلايسترز، والمصنفة 45 عالمياً التونسية أنس جابر، وبطلة دبي عامي 2017 و2018 والمصنفة رابعاً عالمياً الأوكرانية إلينا سفيتولينا.