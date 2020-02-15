الامارات | فريق الإمارات بقيادة ميثاء بنت محمد يواجه «غنتوت» في ختام «إعمار للبولو»

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الإمارات بقيادة ميثاء بنت محمد يواجه «غنتوت» في ختام «إعمار للبولو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم، فريق الإمارات في المباراة الختامية لبطولة «إعمار ماستر للبولو»، وذلك أمام فريق غنتوت الساعة الرابعة عصراً.

وانطلقت البطولة التي تقام بدعم مجلس دبي الرياضي في 11 الجاري، وتقام منافساتها بنادي دبي للبولو والفروسية، بمشاركة أربع فرق بتصنيف «10 هانديكاب». وسيقود فريق غنتوت علي المري، ومعه يوسف بن دسمال، وتعتبر المباراة صعبة على الطرفين، بعد أن شقا طريقهما بقوة إلى النهائي.

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ويدخل فريق الإمارات المباراة بطموح الفوز، خصوصاً بعد أن تلقى خسارة مفاجئة أمام الفريق نفسه في ختام بطولة الكأس الفضي قبل أسبوع، حيث يضم الفريق كذلك هازال جاكسون وناشو كانا وبينجامين.

بينما يضم فريق غنتوت، بجانب المري وبن دسمال، اللاعبين ماكسي ماليكازا وغريجوري. أما على مستوى المركز الثالث، فسيكون اللقاء بين فريقي بن دري بقيادة خالد بن دري، ومعه فيكتور وجونزالو وتوماس، وفي مواجهة فريق «بنجاش»، بقيادة حيدر بنجاش وفاكوندو وماركو وفيدريك. يذكر أن فريق الإمارات كان قد فاز في الجولة الثانية على بن دري بنتيجة ثمانية أهداف مقابل ستة، حيث كانت الأفضلية طوال المباراة لعباً ونتيجة لمصلحة فريق الإمارات، خصوصاً في الشوط الأول، في المقابل تفوق «غنتوت» على «بنجاش» بنتيجة 7-4.

- البطولة انطلقت 11 الجاري بمشاركة 4 فرق بتصنيف «10 هانديكاب».