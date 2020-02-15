الامارات | سعيد المهيري بطلاً لكأس إكسبو 2020 للقدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد المهيري بطلاً لكأس إكسبو 2020 للقدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس سعيد سالم المهيري بلقب سباق كأس إكسبو 2020 للقدرة، المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 130 فارساً وفارسة من الإسطبلات الخاصة وأندية الفروسية في الدولة.

وحسم الفارس سعيد المهيري اللقب، بعدما صعد من المركز السادس إلى الصدارة في المرحلة الرابعة على صهوة الجواد «الطنطاوي»، المملوك لإسطبلات إس إس، مسجلاً 4:31:17 ساعات، بينما جاء في المركز الثاني الفارس سهيل الغيلاني على الجواد «هناد»، المملوك لإسطبلات إس إس، مسجلاً 4:31:17 ساعات، وتبعه في المرتبة الثالثة الفارس سالم العويس على الجواد «ويزارد» المملوك لإسطبل إس إم بزمن 4:32:27 ساعات.

أما بالنسبة لمراحل السباق، فقد تصدر الغيلاني المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً بزمن 1:26:33 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس العماني عبدالله جمال البلوشي على الجواد «كوكوا» المملوك لإسطبلات الدربي، مسجلاً زمناً قدره 1:26:59 ساعة، وحل ثالثاً الفارس سيف المزروعي على الجواد «إصرار»، المملوك لإسطبلات إس إس، مسجلاً 1:30:45 ساعة، وجاء رابعاً الفارس الباكستاني مظهر علي اشتياق على صهوة الجواد «بسرة»، المملوك لإسطبلات بن حم، مسجلاً 1:31:00 ساعة.

Advertisements

وحافظ الفارس سهيل الغيلاني على موقعه في الصدارة بالمرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، بعدما جاء في المركز الأول مسجلاً زمناً قدره 2:45:00 ساعة، كما استمر الفارس العماني عبدالله جمال البلوشي في المركز الثاني، مسجلاً زمناً قدره 2:46:45 ساعة، بينما تقدم الفارس السيرلانكي فيجيندران بوفاناندران من المركز التاسع إلى الثالث على صهوة الجواد «فولكان»، المملوك لإسطبلات سعيد، مسجلاً زمناً قدره 2:47:23 ساعة، كما قفز الفارس سيف جمعة بالجافلة من المركز الـ11 إلى الرابع على صهوة الجواد «ديدجيكو»، المملوك لإسطبلات ماس، مسجلاً زمناً قدره 2:47:50 ساعة، وجاء في المركز الخامس الفارس إبراهيم محمد الحمادين متقدماً من المركز السابع على صهوة الجواد «رومانو» المملوك لإسطبلات ماس، مسجلاً زمناً قدره 2:48:00 ساعة.

وتمسك الفارس سهيل الغيلاني بالصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 27 كيلومتراً، بحصوله على المركز الأول، مسجلاً زمناً قدره 3:53:28 ساعات، بينما تقدم الفارس إبراهيم محمد الحمادي من المركز الخامس إلى الوصافة، مسجلاً زمناً قدره 3:55:31 ساعات، كما صعد الفارس الأوروغوياني فيدريكو فيربر من المركز الـ12 إلى الثالث على صهوة الجواد «أصالة»، المملوك لإسطبلات العين، مسجلاً زمناً قدره 3:58:16 ساعات، وتبعه في المرتبة الرابعة الفارس سالم سعيد العويس، متقدماً من المركز الـ11 على صهوة الجواد «ويزارد»ن المملوك لإسطبل إس إم، مسجلاً زمناً قدره 3:58:38 ساعات، وجاء في المركز الخامس الفارس علي عبدالرحمن الزرعوني، متقدماً من المركز الثامن على صهوة الجواد «ألاورزا»، المملوك لإسطبلات إس إس، مسجلاً زمناً قدره 3:58:41 ساعات.

- حسم المهيري اللقب، بعدما صعد من المركز السادس إلى الصدارة في المرحلة الرابعة.