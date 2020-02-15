كاسيميرو وبنزيما يدعمان فينيسيوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 فبراير 2020

نقلت صحيفة ماركا الاسبانية فيديو للنجم البرازيلي ​فينيسيوس جونيور​ نشره عبر حسابه الرسمي في وسيلة التواصل الاجتماعي إنستغرام، تظهره وهو يقوم بتدريبات بدنية وعضلية.



ولفتت الصحيفة أن كلّ من ​كريم بنزيما​ و​كاسيميرو​، زميلي فينيسيوس في ​ريال مدريد​، كتبا تعليفات حفّزا فيها صاحب الـ19 عاما، الذي يقدم موسما جيدا مع الميرنغي تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان، الذي بات يعتمد عليه في أغلب المباريات.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة سلتا فيغو يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة ​الدوري الاسباني​.