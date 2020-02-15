شكرا لقرائتكم أمير مرتضى بعد التتويج يالسوبر: لاعبو الزمالك كانوا رجالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك عن سعادته بتتويج الأبيض بلقب السوبر الأفريقي بعد الفوز على الترجى التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة في قطر.

أضاف أمير مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندورعلى قناة الزمالك إن لاعبى الفريق الأبيض كانوا رجالا وقدروا المسئولية التي كُلفوا بها واستطاعوا تحقيق الهدف المنشود والتتويج بلقب السوبر.

أكد المشرف العام على الكر بفريق الزمالك أن بعثة النادى الأبيض ستحط الرحال في القاهرة غدا السبت في تمام الساعة 12 مساءا" موضحا أنه يبارك لجماهير الأبيض على اللقب

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توج فرق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

أخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.