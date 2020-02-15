شكرا لقرائتكم بـ"فرمان سويسري".. الاهلي يواصل تدريباته من الغد استعدادا لمواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر مواصلة التدريبات السبت، استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل في السوبر المحلي، المقرر إقامتها في أبو ظبي، وواصل الأهلي انتصاراته في الدوري بالفوز على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ووصل الأهلي إلى النقطة 45 من 15 مباراة بالعلامة الكاملة، ليحافظ على صدارة الدوري الممتاز بفارق كبير من النقاط، مسجلًا 43 هدفًا مقابل ثلاثة أهداف فقط في مرماه.

وحقق الأهلي الفوز الخامس عاشر على التوالي وأسقط المصري بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الجمعة، بإستاد المكس في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الاهلي على معلول في الدقيقة العاشر من ضربة جزاء سجله على معلول وأجاي في الدقيقة 82 وكهربا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة ويحافظ على سجله الرائع هذا الموسم بعدما حقق الفوز الخامس عشر على التوالي وحافظ على سجل اللاهزيمة ويؤمن قمة الدوري وقدم الأهلي هديا عيد الحب لجماهيره بالفوز بثلاثية نظفية ، فيما توقف رصيد المصري عند 20 نقطة ويبقي في المركز العاشر.

الأهلي لعب المباراة بتشكيل ، مكوّن من: محمد الشناوي،أحمد فتحي، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول، آليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان ،حسين الشحات، جونيور أجايي ومروان محسن، واستبعد فايلر أحمد الشيخ ومحمد مجدي قفشة ومصطفي شوبير،.

فيما جاء تشكيل المصري كالتالي :أحمد عبدالفتاح، إسلام أبو سليمة، محمود وادي، فريد شوقي، مفتاح طاطا، أحمد ياسر، اسلام عطية، عمر كمال، كريم العراقي، سعيدو سمبوري، حسن علي.



الشوط الأول

جاءت انطلاقة المباراة حماسية من جانب الفريقين خاصة الأهلي الذي ضغط مُبكراً ومرر جونيور أجاي كرة رائعة لوليد سليمان وأنطلق الأخير من ناحية اليسار ولعب كرة خطرة مرت بجوار القائم بسنتيمترات ، قبل أن يرد المصري بهجمة خطرة أنقذها محمد الشناوي ببراعة في الدقيقة الخامسة.

واصل الأهلي هجومه على مرمى المصري وأحتسب محمد الحنفي ضربة جزاء للأهلي بعدما قام أحمد ياسر مدافع المصري بعرقلة على معلول في الدقيقة التاسعة وسجل منها معلول هدف أول للأحمر في الدقيقة العاشرة.

Advertisements

حاول المصري العودة للمباراة بعد هدف معلول وأشهر الحنفي بطاقة صفراء لفريد شوقي لاعب المصري للإعتراض على قرارات الحكم.

هدأت المباراة قليلاً وأنحصر اللعب وسط الملعب قبل أن ينشط أداء الفريقين مرة أخرى وألغى الحنفي هدفاً سجله جونيور أجاي في الدقيقة 24 بداعي التسلل ونال رامي ربيعة بطاقة صفراء للخشونة ، وبطاقة أخرى لسعيدو سمبوري.

أنعدمت الخطورة على مرمى الفريقين ونال وليد سليمان بطاقة صفراء للخشونة في الدقيقة 33 مع لاعب المصري ،وأنقذ الشناوي فرصة خطرة للمصري من كريم العراقي .

حاول الفريقين التسجيل وظهرت خطورة المصري لكن على فترات مُتباعدة كما حاول لاعبو الأهلي الوصول إلى مرمى المصري ونال إسلام عطية لاعب المصري بطاقة صفراء للخشونة مع حسين الشحات وأنقذ محمود وادي فريقه من إستقبال هدف ثاني من الاهلي بعدما كاد أحمد عبد الفتاح يتسبب في دخول مرماه هدفاً بعدها إنتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف معلول.



الشوط الثاني :

بدأ الشوط الثاني بشكل هادئ من جانب الفريقين ولعب الأهلي بدون ضغط ولعب ديانج رأسية ضعيفة فوق العارضة، فيما حاول المصري تسجيل هدف التعادل وفي الدقيقة 54 شارك الانجولي جيرالو بدلاً من وليد سليمان.

الأداء مازال غير كامل "الدسم كروياً"وأفتقد الخطورة وسقط مروان محسن داخل منطقة جزاء المصري مُطالباً بركلة جزاء لكن الحكم محمد الحنفي رفض الإستجابة لطلب مروان ، وشارك محمود متولي بدلاً من مروان محسن في الدقيقة 71.

في الدقيقة 72 سدد محمود وادي كرة قوية لكن محمد الشناوي تألق وتصدى للكرة على مرتين ، ونشط أداء المصري في الدقائق الأخيرة وسط تألق محمد الشناوي ووسط حماس المصري سجل جونيور أجاي هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 82 بعدما تلقى تمريرة جيدة من كهربا الذى راوغ أكثر من لاعب بفريق المصري ووصلت الكرة إلى أجاي الذى راوغ دفاع المصري وسجل هدف الأهلي الثاني.

حاول المصري تعديل النتيجة كما سعى الأهلي لتسجيل هدف ثالث ونجح الأحمر في تسجيل هدف ثالث عن طريق كهربا في الدقيقة الاولى من المباراة بعدها ينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.