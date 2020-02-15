شكرا لقرائتكم طارق يحيى: مبروك لجماهير الزمالك في أوروبا الشرقية والغربية والعالم كله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر طارق يحيى المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك عن سعادته بتتويج الأبيض بلقب السوبر الأفريقي بعد الفوز على الترجى التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة في قطر.

أضاف يحيى خلال حلوله ضيفا على برنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور:" مبروك لجماهير الزمالك في أوروبا الشرقية والغربية والعالم كله وداخل وخارج الوطن العربى".

تابع يحيى :" لاعبو الزمالك كانوا على قدر المسئولية وفرحوا جماهير الزمالك".

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توج فرق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

أخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.