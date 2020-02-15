شكرا لقرائتكم مارسيليا يهنئ الزمالك بلقب السوبر: تهانينا لفرسان القاهرة شركاء زعيم فرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ فريق مارسيليا الفرنسي، نادي الزمالك بلقب السوبر الإفريقي الذي فاز به اليوم على حساب الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكتب النادي الفرنسي الشهير عبر حسابه الرسمي باللغة العربية: "تهانينا إلى فرسان القاهرة شركاء زعيم فرنسا بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي".

احتفل لاعبو الزمالك بالتتويج بلقب السوبر الأفريقى الرابع فى تاريخهم، برفع علم مصر وعلم النادى الأبيض، بعد الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

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ورفع لاعبو الزمالك علم مصر والزمالك وطافوا به فى جميع جنبات ملعب الغرافة القطرى، للاحتفال مع الجماهير التى تواجدت فى المدرجات من أجل مؤازرة الفارس الأبيض.

تقدم الزمالك بالهدف الأول الذى سجله يوسف أوباما فى الدقيقة 2 بعد تلقيه عرضية من محمد عبد الشافى حولها أوباما برأسه إلى داخل شباك الترجى وأدرك عبد الرؤوف بن غيث التعادل للترجى من ركلة جزاء فى الدقيقة 54، ثم نجح أشرف بن شرقى فى إعادة الزمالك لتقدمه بتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 58 وفى الدقيقة 92 نجح بن شرقى فى إضافة الهدف الثانى له والثالث للزمالك لينهى آمال الترجى فى العودة بالنتيجة.

أخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.