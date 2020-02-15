مرتضى منصور يحتفل بفوز الزمالك بالسوبر الأفريقي

قام مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بالاتصال هاتفيا بـ اسماعيل يوسف رئيس بعثة الزمالك بقطر لتوجيه التهنئة لهم والجهاز الفني واللاعبين بالفوز ببطولة كأس السوبر الافريقي. استقبل مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك التهنئة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي . ووجه الوزير صبحي التهنئة للاعبين والجهاز الفني ولجماهير نادي الزمالك. وحقق نادي الزمالك، بطولة كأس السوبر الإفريقي، وذلك بعد اكتساحه نادي الترجي التونسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب نادي الغرافة بقطر.

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